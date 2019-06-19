Son Dakika Haberleri: Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi
Son Dakika Güncel Haber

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

1 saat önce

RİZE Valiliği, kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi, System.String[]
RİZE Valiliği, kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre kent genelinde şiddetli sağanak beklendiği duyuruldu. Açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayıp, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
Valiliğin açıklaması üzerine belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı. 


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:52 Kaynak: DHA
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel sonrası evlerini ilk kez gören mahalleli gözyaşlarına boğuldu Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın BM Kaşıkçı raporunu açıkladı: Kaşıkçı'nın yargısız infazından Suudiler sorumlu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:25:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]