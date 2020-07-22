Rize'deki sellerin faturası belli oldu - Son Dakika

Rize'deki sellerin faturası belli oldu

RİZE - Rize'nin Çayeli ve İkizdere ilçelerinde geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Rize İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada İkizdere, Çayeli ve Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde sel ve heyelanlardan kaynaklı 476 noktaya zarar verdiği dile getirildi. Yapılan açıklamada "İdaremizce görevlendirilen teknik ekip tarafından Çayeli ve İkizdere ilçelerimizdeki 476 noktada hasar tespiti yapıldı. Yapılan tespitler sonucunda belirlenen sanat yapılarının proje çalışmaları tamamlandı" ifadelerine yer verildi.