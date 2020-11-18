Rize'den balık ihracatı salgından etkilenmedi - Son Dakika

Rize'den balık ihracatı salgından etkilenmedi

18.11.2020 14:13
Rize'den balık ihracatı salgından etkilenmedi, System.String[]

Rize İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği ve Kuzuoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu, "Rize ve Fındıklılı kadınların işlediği somon filetolar, dünyanın birçok köşesine satılıyor.

Rize İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği ve Kuzuoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu, "Rize ve Fındıklılı kadınların işlediği somon filetolar, dünyanın birçok köşesine satılıyor. Bu yıl bugün itibarıyla yaklaşık 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş durumdayız." dedi.

Kuzuoğlu, Fındıklı ilçesindeki somon çiftliğinde gazetecilerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Kuzuoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllık 150 milyon dolarlık balık ithalatı yapıldığını, ihracatın ise 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Rize'de 50 üyenin iç su ürünleri yetiştiriciliği yaptığını aktaran Kuzuoğlu, ihracatta son üç yıldır önemli atılım gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Salgına rağmen somon ihracatından önemli bir ekonomik girdi sağladık"

Kuzuoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine üye olan şirketinin Rusya, Gürcistan, Polonya, Fransa, Hollanda, Beyaz Rusya, Kazakistan'a satış yaptığını kaydederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen somon ihracatından önemli bir ekonomik girdi sağladıklarını söyledi.

En fazla ihracatın 2020 yılında Rusya'ya gerçekleştiğine işaret eden Kuzuoğlu, şöyle konuştu:

"Rize ve Fındıklılı kadınların işlediği somon filetolar, dünyanın birçok köşesine satılıyor. Bu yıl bugün itibarıyla yaklaşık 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş durumdayız. Bunun, yıl sonunda 35 milyon dolarla kapatılmasını hayal etmekteyiz. Türkiye'nin su ürünleri ihracatında 11. sıradayız. Türkiye'nin yedi şehrinde su ürünleri üzerinde iş yapıyoruz. Artık, Norveç, Kanada, Faroe Adaları gibi ülkelerde çiftlik kurma çalışmaları içerisindeyiz."

Kuzuoğlu, ihracatta ince düşündüklerini belirterek "Balığı temizleyerek satmayı hedefliyoruz. Temizlenmeyen balık 5 dolara ihraç edilirken filetoyu 10 dolara ihraç edebiliyoruz. Final ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Tek tek kılçıklarını aldığımızda ihracattan 5 dolar yerine 10 dolar ülkemize sokmaya başlıyoruz. Bunu kendi kadınımız ile yapıyoruz." dedi.

Balıkçılık sektöründeki ihracatı 2023 yılına kadar 2 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalıştıklarını dile getiren Kuzuoğlu, "Başaracağız inşallah. Cumhurbaşkanımızın bütün dünya ile verdiği mücadeleye biz de ihracat ve istihdamımız ile katkı verebiliriz. Bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzuoğlu, çalışan sayısının 450 olduğunu ifade ederek sagın sürecine rağmen 600 kişilik yeni istihdam için ilana çıktıklarını ve başvuruların başladığını söyledi.

Kadın istihdamına değer verdiğini aktaran Kuzuoğlu, "Kadınlara iş verebilme hayalini sürekli yaşadım. Bugün 550 çalışanın yüzde 70'i kadın. Buradan çıkan yolculuğumun Fındıklı, Rize gençliği ve kadınına örnek olmasını arzu ediyorum." dedi.

Yönetim Kurulu, Türkiye, İhracat, Rize, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rize'den balık ihracatı salgından etkilenmedi - Son Dakika Ekonomi


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