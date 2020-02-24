Rize emniyet müdürünün şehit edilmesine ilişkin 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize emniyet müdürünün şehit edilmesine ilişkin 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Rize emniyet müdürünün şehit edilmesine ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

14 dakika önce

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize emniyet müdürünün şehit edilmesine ilişkin 10 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.


Aralarında emniyet müdürü Verdi'yi şehit eden polisin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları savcılıkça, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.


Emniyetten adliyeye sevk edilen ve itirafçı olduğu öğrenilen 2 şüpheli ise savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan soruşturma kapsamında İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 6'sının soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı, 4'ünün haklarında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilmişti. - İSTANBUL

Altuğ Verdi, İstanbul, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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