TARİHİ KALE ÇEVRESİNDE ÇÖP TEPKİSİ - Son Dakika
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TARİHİ KALE ÇEVRESİNDE ÇÖP TEPKİSİ

09.08.2022 13:08

RİZE'nin Pazar ilçesinde tarihi Ciha Kalesi'nde, çevreye atılan çöpler nedeniyle kirlilik oluştu.

RİZE'nin Pazar ilçesinde tarihi Ciha Kalesi'nde, çevreye atılan çöpler nedeniyle kirlilik oluştu. Kale çevresinde çöpleri toplayan Akif Uçar, "Gezip gördüğümüz yeri, temiz bırakmak zorundayız" dedi.

Pazar ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Ciha Kalesi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin çevreye gelişi güzel bıraktığı çöpler, çevre kirliğinine neden oldu. Kaleyi ziyaret eden Akif Uçar, duyarsız kalmadığı kirliğine karşı eline aldığı poşetle çöpleri topladı. Çevrenin korunması gerektini belirten Uçar 'Buraya gelip çöpleri görünce içim rahat etmedi. Her defasında poşetler dolusu çöp topluyorum. İnsanlık adına çok utanıyorum. Çevremizi temiz tutmak için gayret etmeliyiz. Burası bizim yaşam alanımız, gezip gördüğümüz yeri, temiz bırakmak zorundayız" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TARİHİ KALE ÇEVRESİNDE ÇÖP TEPKİSİ - Son Dakika
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