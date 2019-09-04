Son Dakika Haberleri: Rize'ye çay gen havuzu kazandırılacak
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Rize'ye çay gen havuzu kazandırılacak

2 saat önce

Rize'ye iki çay gen havuzu kazandırılacağı bildirildi.

Rize'ye çay gen havuzu kazandırılacak, System.String[]

Rize'ye iki çay gen havuzu kazandırılacağı bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversite ile ÇAYKUR Genel Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen "Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi" adlı TÜBİTAK 1007 projesinin ilk 6 ayının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve ÇAYKUR bünyesinde olmak üzere Rize'ye 2 çay gen havuzu kazandıracak projenin ilk 6 ayında, başta Rize olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesinde çay yetiştiriciliği yapılan 4 il ve 31 ilçenin tarandığına işaret edilen açıklamada, yapılan çalışma sonucu üstün özelliklere sahip 760 çay genotipinin seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülke tarımı ve çay sektörüne önemli katkılar sağlayacak bu genotiplerin, merkeze bağlı Hayrat Mahallesi'ndeki gen havuzuna aktarılarak çoğaltıldığı ve koruma altına alındığı ifade edilerek, projenin bundan sonraki aşamalarında 2 bin çay genotipinin toplanması ve siyah, yeşil, beyaz ve oolong çay çeşit adaylarının belirlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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