Rize Yeşilay'dan "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül - Son Dakika

Rize Yeşilay'dan "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Yeşilay Rize Şubesi tarafından ilk, orta ve lise kademelerinde düzenlenen yarışmada başarılı olan öğrenciler için şube binasında ödül töreni düzenlendi.

Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent İçbudak, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selim Kandemir, Şube Yönetim Kurulu Üyesi İdris Pehlivan, başarılı öğrenciler, öğretmenler ile veliler katıldı.

Edebi eser dalında başarılı olan Kerem Yazıcı, Gülcan Pirpiri, Şerife Çoban ile görsel eser dalında başarılı olan Ezgi Nil Dilber, Alipaşa Öztürk ve Aleyna Gangal'a para ödülleri takdim edildi.

Kandemir, burada yaptığı açıklamada, sağlıklı nesillerin gelişimi için her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini söyledi.