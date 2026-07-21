Rize'de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Rize'de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdı

21.07.2026 20:35
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aracına binmek isteyen bir vatandaş, çöp konteynerlerinin yanında yavrularıyla dolaşan anne ayıyla burun buruna geldi. Yavrularını koruma içgüdüsüyle harekete geçen ayı, vatandaşı bir süre kovalarken, panik dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçe merkezinde aracına binmek isteyen bir vatandaş, çöp konteynerlerinin bulunduğu alana yaklaştığı sırada hiç beklemediği bir anda yavrularıyla birlikte bulunan anne ayıyla karşı karşıya geldi.

GÖRÜR GÖRMEZ ARKASINA DAHİ BAKMADAN KOŞMAYA BAŞLADI

Çöp konteynerinin arkasından aniden çıkan anne ayı, yavrularını koruma içgüdüsüyle vatandaşı kovalamaya başladı. Büyük panik yaşayan vatandaş, koşarak bölgeden uzaklaştı ve güvenli bir noktaya sığındı. Korku dolu anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede inceleme başlatırken ayı ve yavrularının yerleşim alanından güvenli şekilde uzaklaştırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin, ayının hareketlerini takip ederek hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de yaban hayvanlarının zarar görmesini önlemek amacıyla bölgede tedbirlerini artırdığı öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çamlıhemşin, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Çevre, Rize, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Rize'de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    keske zamaninda rizede ayilar baskalarini kovalasaydi... 0 0 Yanıtla
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