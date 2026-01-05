Rizespor Antalya\'da Kamp Yapıyor

Çaykur Rizespor, 2. devre hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Antalya'nın Serik ilçesinde devam eden kamp programını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile son buldu. - RİZE