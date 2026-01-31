Rizespor ile Başakşehir 1-1 Berabere - Son Dakika
Rizespor ile Başakşehir 1-1 Berabere

31.01.2026 18:21
Süper Lig'deki mücadelede Başakşehir ve Rizespor ilk yarıda karşılıklı gollerle berabere kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı, Mihaila, Olawoyin, Zeqiri, Sowe

Goller: Dk. 19 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

3. dakikada Laçi'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

7. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında arka direkteki Harit'in şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

9. dakikada RAMS Başakşehir'in kazandığı penaltı ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Taylan Antalyalı'nın gördüğü kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahasında Taylan Antalyalı ile girdiği ikili mücadelede Shomurodov'un yerde kalması üzerine maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı kararı verdi. Hakem Arslan, ayrıca Taylan'ı da direkt kırmızı kartla cezalandırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Yiğit Arslan, faul olmadığına karar vererek penaltı ve kırmızı kart kararlarını iptal etti.

19. dakikada Başakşehir öne geçti. Olawoyin'den topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Operi, pasını Shomurodov'a verdi. Özbek futbolcu, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Hojer'in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında Opoku'nun uzaklaştırmak istediği top, Taha Şahin'in önünde kaldı. Taha'nın ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı sert vuruşta altıpasın önünde Duarte'ye çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

Başakşehir, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

