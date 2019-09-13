Son Dakika Haberleri: Robert de Niro'dan mesaj var
Son Dakika Magazin Haber

Robert de Niro'dan mesaj var

1 saat önce

Teke'nin o görüşme sırasında çekip sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, de Niro Türkiye'deki hayranlarına şöyle seslendi: "Selam Türkiye, Türkiye'deki herkese selam yolluyorum.

Robert de Niro'dan mesaj var, System.String[]

Teke'nin o görüşme sırasında çekip sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, de Niro Türkiye'deki hayranlarına şöyle seslendi: "Selam Türkiye, Türkiye'deki herkese selam yolluyorum. Türkiye muhteşem bir ülke."

Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı
Annesinin mezarını ziyarete giden kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çifti videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile bir araya geldi 11 Eylül saldırısının yıl dönümünde Melania Trump'ın giydiği kıyafet gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 09:35:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Robert de Niro'dan mesaj var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]