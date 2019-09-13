Robert de Niro'dan mesaj var
1 saat önce
Teke'nin o görüşme sırasında çekip sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, de Niro Türkiye'deki hayranlarına şöyle seslendi: "Selam Türkiye, Türkiye'deki herkese selam yolluyorum.
Teke'nin o görüşme sırasında çekip sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, de Niro Türkiye'deki hayranlarına şöyle seslendi: "Selam Türkiye, Türkiye'deki herkese selam yolluyorum. Türkiye muhteşem bir ülke."
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:35
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