Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor
Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor

29.03.2026 08:32
82 yaşındaki oyuncu Robert De Niro, “Kral Yok” protestosunda Donald Trump’a sert sözlerle yüklendi. Trump’ı “gördüğü en tehlikeli başkan” olarak nitelendiren De Niro, hükümetin bile Trump karşısında korktuğunu savundu. Ünlü isim, “Kimse hayır diyemiyor” ifadelerini kullanarak Trump’ın derhal görevden alınması gerektiğini söyledi. Açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

82 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro, katıldığı protestoda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Milyonlarca kişinin katıldığı “Kral Yok” isimli protesto gösterilerinde konuşan De Niro, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert ifadeler kullandı.

“EN TEHLİKELİ BAŞKAN”

De Niro, Trump’ı “gördüğü en tehlikeli başkan” olarak nitelendirerek görevden alınması gerektiğini savundu. Ünlü oyuncu, mevcut siyasi ortamda hükümetin Trump karşısında yeterince güçlü duramadığını öne sürdü.

"ONUN GÖLGESİNDEN BİLE KORKUYORLAR"

Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan De Niro, “Tüm hükümet onun gölgesinden bile titriyor, kimse hayır demeye cesaret edemiyor” dedi.

“DERHAL DURDURULMALI”

Trump’a yönelik eleştirilerini sürdüren De Niro, “Onun derhal durdurulması gerekiyor” sözleriyle çağrıda bulundu. Açıklamalar, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    neyinden korkuyorlar bu bunamişin anlamak mümkün değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
