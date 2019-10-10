Son Dakika Haberleri: Roberto Bravo'dan, Mücevher Fuarı'nda Venedik teması
Son Dakika Ekonomi Roberto Bravo'dan, Mücevher Fuarı'nda Venedik teması

Roberto Bravo'dan, Mücevher Fuarı'nda Venedik teması

2 saat önce

Mücevher sektörünün yenilikçi markası Roberto Bravo, İstanbul Mücevher Fuarı'nda İtalya'nın aşk tazeleyen şehri Venedik'ten ilham alıyor.

Roberto Bravo'dan, Mücevher Fuarı'nda Venedik teması, System.String[]

Mücevher sektörünün yenilikçi markası Roberto Bravo, İstanbul Mücevher Fuarı'nda İtalya'nın aşk tazeleyen şehri Venedik'ten ilham alıyor. Geniş ürün yelpazesi ve farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Roberto Bravo, etkileyici koleksiyonlarını 49. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat & Malzemeleri Fuarı'nda sergiliyor.


Hikayelerinde doğanın renklerinden ilham alan ve özgün tasarımlarıyla Türk mücevherat sektörünün yenilikçi markalarından olan Roberto Bravo, 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen, bölgenin en büyük Mücevher Fuarı'nda yepyeni koleksiyonları ve Venedik konseptini işlediği standı ile yerini alıyor.


Bu sene Venedik'in San Marco Meydanı'nda hizmete açtığı iki katlı yeni mağazası ile dikkat çeken Roberto Bravo, bölgenin en büyük fuarı olan İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat & Malzemeleri Fuarı'na Venedik konseptini taşıyor.


Ürünlerinde yenilikçi tasarımlarıyla fark oluşturan marka, yeni ürünleri ve koleksiyonlarının yanı sıra farklı stant tasarımı ile de fuara renk katıyor.


Venedik temalı mücevher standı


Roberto Bravo, Doğu Avrupa'dan Yakın Doğu'ya, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya, BDT ülkelerinden Orta Doğu'ya tüm mücevher sektörü profesyonellerinin katılım sağlayacağı fuarda dört özel koleksiyonu ve Venedik esintisini yansıttığı stant tasarımı ile fuarın en dikkat çekici isimlerinden biri oluyor. Standın vitrininde ürünlerin yanı sıra yine Venedik objelerine de yer veriyor. Standın özel kafe bölümünde ise İtalya'nın eşsiz sokaklarından bir kesit yer alıyor. - İSTANBUL

İstanbul Mücevher Fuarı, İstanbul, Venedik, İtalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu
NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 17:02:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roberto Bravo'dan, Mücevher Fuarı'nda Venedik teması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]