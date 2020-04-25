Robin van Persie'den hayat dersi: Eğer bir eziksen, eziksindir. Değişmez - Son Dakika
Son Dakika Spor Robin van Persie'den hayat dersi: Eğer bir eziksen, eziksindir. Değişmez - Son Dakika Spor

Robin van Persie'den hayat dersi: Eğer bir eziksen, eziksindir. Değişmez

6 saat önce

Robin van Persie, Feyenoord U14 takımının formasını giyen oğlu Shaqueel ile aralarında geçen futbol ve gelişim hakkındaki sohbetleri Hollanda'da yayınlanan High Performance Podcast'te anlattı.

Robin van Persie'den hayat dersi: Eğer bir eziksen, eziksindir. Değişmez, System.String[]

Robin van Persie, Feyenoord U14 takımının formasını giyen oğlu Shaqueel ile aralarında geçen futbol ve gelişim hakkındaki sohbetleri Hollanda'da yayınlanan High Performance Podcast'te anlattı.



İşte Van Persie'nin açıklamaları…


"Feyenoord U14'ün Ajax U14 ile karşılaştığı maçta Shaqueel'de kadrodaydı ancak yedek kulübesindeydi ve hiç ouyuna giremedi. Arabayla eve dönerken onu çok bitik gördüm. Çok üzgündü. Teknik direktörün haksızlık yaptığından dem vurdu, diğer takım arkadaşlarına suç buldu vs. Ben de ona, "Shaqueel. Tam bir ezik gibi konuşuyorsun. Başkalarını suçlayacağına, sadece kendini suçla. Ancak, ben senin hangi noktalarda hatalı olduğun dışında her şeyi duydum. Kazananlar, kontrolü eline alanlardır. Onlar sadece kendilerini suçlarlar ve kendilerini geliştirirler. Sen de kendine sor bakalım, bir ezik misin yoksa kazanan mı?' dedim."


"EZİKSEN EZİKSİNDİR. DEĞİŞMEZ"


"Benim için fark etmez. Ben bir babayım. Benim tüm sorumluluğum onun iyi bir insan olması konusunda. Ayrıca, 20 yaşında hayata hazır hale getirmeye çalışıyorum. Hataları olacaktır elbette. İstediği her şeyi yapabilir. Ben onu hayatım boyunca seveceğim. Futbolcu olmuş, olmamış fark etmez. Ancak, ona da söyledim. Futbolcu olmak istiyorsa bu tutkusuna uygun şekilde hareket etmeli ve kontrolü almalı. Sürekli bir şeylerden şikayet ederek bir yere varamaz. Eğer bir eziksen, eziksindir. Değişmez. Buna rağmen evladımı yine de sevmeye devam ederim."


"İKİ GÜN SONRA EVDE GÖREMEDİM"


"Bu konuşmamızdan 2 gün sonra evde Shaqueel'i göremedim. Merak ettim. Antrenman tesislerine gittiğini fark ettim. Peşinden gittim. Uzaktan onu izledim. Dondurucu derecede soğuk bir havada tek başına çok sert bir kondisyon antrenmanı yapıyordu. O zaman içimden geçirdim, 'Tamam, olmuş. Hayatının kontrolünü nasıl alacağının farkına varmış' dedim. Ve, Shaqueel sadece 13 yaşında bir çocuk…"


Feyenoord, Hollanda, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:06 

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