Robot teknolojisiyle yapılan prostat ameliyatı objektiflere yansıdı - Son Dakika

Robot teknolojisiyle yapılan prostat ameliyatı objektiflere yansıdı

10.10.2020 14:47
Robot teknolojisiyle yapılan prostat ameliyatı objektiflere yansıdı, System.String[]

TIP dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknoloji olarak görülen robot teknoloji ile Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde gerçekleştirilen prostat ameliyatı, kameralara yansıdı.

TIP dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknoloji olarak görülen robot teknoloji ile Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde gerçekleştirilen prostat ameliyatı, kameralara yansıdı. Robotun 10 kat büyütme teknolojisine sahip olduğunu söyleyen ürolog Doç. Dr. Özgür Çakmak, "Büyütme demek cerrahi alanın daha iyi görünmesi ve daha titiz cerrahi demek. Kullandığımız robotun kolları 540 dereceye kadar oynayabiliyor. Fizyolojik olarak buna erişmemiz mümkün değil" dedi. Ameliyat sonrası kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen hasta Murat Sertoğlu ise, "Delikler olmasa ameliyat olduğumun ispatı yok" diye konuştu.

Cerrahinin ulaştığı en ileri teknoloji olarak görülen da Vinci robotik cerrahinin, kadın doğum, genel cerrahi, üroloji gibi pek çok alanda kullanımı giderek artıyor. Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde gerçekleştirilen robotik cerrahi prostat ameliyatı, kameralara yansıdı. Bu yöntemin pek çok avantajı olduğuna dikkat çeken ürolog Doç. Dr. Özgür Çakmak, "Kullanılan robotun 10 kat kadar büyütme teknolojisi var. Büyütme demek cerrahi alanın daha iyi görünmesi demek ve daha titiz cerrahi demek. Kullandığımız robotun kolları 540 dereceye kadar oynayabiliyor. Normalde fizyolojik olarak erişmemizin mümkün olmadığı bir hareket kabiliyeti var" diye konuştu.

'KONSOLDA BİR CERRAH OTURSA DA ARKA PLAN KALABALIK'Hastaneye başvuran Murat Sertoğlu'nun bu yöntemle ameliyat edildiğini söyleyen Doç. Dr. Çakmak, "Normalde prostat kanseri cerrahileri karın altından 7- 8 santimetrelik bir kesi açılarak yapılan ve ameliyat sonrası dönemde ağrılı geçebilen bir cerrahi. Ancak kapalı yöntem robot yoluyla yapılan cerrahilerde 5 tane ufak delikten girdiğimiz için hastalarımız ameliyat sonrası çok daha az ağrı çekiyor. İşlerine, günlük hayatlarına çok daha erken dönebiliyor ve yatakta geçirdikleri süre kısalıyor. Doktorlar da hastalar da bu cerrahiden memnun oluyor. Son zamanlarda özellikle yurt dışında bu tip cerrahiler robot ile yapılmaya başlandı ve Türkiye'de de giderek artıyor. Robotik cerrahi, dünyada en çok üroloji ve ürolojinin tümör cerrahilerinde kullanılıyor. Daha sonra ise genel cerrahi, kadın doğum ve genel branşlar da robotu kullanabiliyor. Konsolda bir cerrah otursa da hasta başındaki asistan da oldukça önemli ve kalabalık bir arka plan ekibi de bulunuyor" dedi.'DELİK OLMASA İSPATI YOK'

Robotik cerrahi ile ameliyat edilen ve Ayvalık'ta yaşayan Murat Sertoğlu, "64 yaşındayım. Değerlerim alarm durumu verdiği için öncelikle Ayvalık Devlet Hastanesi'ne, ardından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. Balıkesir'de parça alınarak biyopsi yapıldı. 12 parçadan 3 tanesinde kanser tespit edildi. Bu kanser en yavaş gelişen türlerden bir tanesiydi ama ben yok olmasını istedim. Ameliyat olmam gerekti. Robotik konusuyla çok ilgileniyordum. Prostat ameliyatı normalde çok sıkıntılı bir iş. Robotik yöntem çok güzel bir imkan oldu. Ben ameliyat sırasında uyutuldum ve hiçbir şey hissetmedim. Şu anda 5 tane delik var onun dışında ameliyat olduğumu ispat eden başka bir şey yok. Son derece rahatım. Bu yöntemi hem bana, hem de doktorlara kolay olduğu için tercih ettim" ifadelerini kullandı.


Robot teknolojisiyle yapılan prostat ameliyatı objektiflere yansıdı
Robot teknolojisiyle yapılan prostat ameliyatı objektiflere yansıdı
Robot teknolojisiyle yapılan prostat ameliyatı objektiflere yansıdı
Robot teknolojisiyle yapılan prostat ameliyatı objektiflere yansıdı
Robot teknolojisiyle yapılan prostat ameliyatı objektiflere yansıdı
Robot teknolojisiyle yapılan prostat ameliyatı objektiflere yansıdı

Üroloji bölümü, Prostat, İzmir, Robot, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Robot teknolojisiyle yapılan prostat ameliyatı objektiflere yansıdı - Son Dakika

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