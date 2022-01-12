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Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robotik takımı Script, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robotik takımı Script, Türkiye şampiyonu oldu

12.01.2022 09:14
Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robotik takımı Script, Türkiye şampiyonu oldu

Uluslararası Vex Robotics Yarışmasında Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robotik takımı Script, "Robot Becerileri" alanında Türkiye'deki en yüksek puanı elde ederek kupanın sahibi oldu.

Uluslararası Vex Robotics Yarışmasında Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robotik takımı Script, "Robot Becerileri" alanında Türkiye'deki en yüksek puanı elde ederek kupanın sahibi oldu.

Uğur Okulları açıklamasına göre, öğrencilerin mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını keşfettikleri, tasarım ve kodlamayı bir arada kullandıkları Uluslararası VEX Robotics İstanbul Turnuvası 8-9 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden 28 lise takımının yarıştığı turnuvada, Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi'nin Script Robotics takımı, otonom ve sürüş olarak iki ayrı periyotta yarıştı. "Tipping Point (Devrilme Noktası)" temasıyla düzenlenen yarış kapsamında robotlara verilen kuleleri taşıma, rampadan geçme, halka geçirme gibi görevleri başarıyla tamamlayarak 160 puan alan Script takımı, "Robot Becerileri" alanında birinci oldu.

Uzun soluklu çalışmalar yürüten robotik takımı, mühendislik probleminin oyun formatında verildiği VEX Yarışması'nda, mühendislik becerileri ile birlikte ekip çalışması, iletişim, iş birliği, proje yönetimi ve eleştirel düşünme gibi hayat becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Hedef dünya şampiyonluğu

Dünya şampiyonluğunu hedefleyen Semih Çevik, Lale Nur Fazlı, Şevval Çeki, Gülfem Şen, Şevval Egeli, Arda Cantürk ve Mehmet Ali Özcan'dan oluşan 7 kişilik Script Robotics takımı. Türkiye rekoru kırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Semih Çevik, "Yarışma öncesi mühendislik tasarım süreçleriyle birlikte robotumuzun mekaniksel yapılarını oluşturup yazılım geliştirmelerimiz sayesinde yüksek puan potansiyelli bir robot ürettik. Saha içerisinde iki ittifak dört robot halinde düzenlenen maçlarda yarışma esnasındaki problemlere yapıcı çözümler getirerek performansımızı güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Çevik, robotların yarışma başlangıcında 15 saniyelik otonom periyodunu tamamladıktan sonra 1,45 saniyelik sürüş etabına geçiş yaptığını, sürüş esnasında dost ittifak ile kurgulanan stratejiye sadık kalarak maçlarını soğukkanlılıkla tamamladıklarını kaydetti.

Güçlü robotun sırrı ekip koordinasyonu

Takımda yazılımdan sorumlu 12. sınıf öğrencisi Lale Nur Fazlı ise yazılımda yaşanan problemlere çözümler ürettiklerini belirterek, "Tanımlama ve otonom yazılımlarını hazırlayarak mekaniksel yapıya can verdiğimiz bir sürece girdik. Hazırlanan yazılımın mekanik aksamlarla uyuşabilmesi için ekstradan ortak çalışmalar düzenledik." ifadelerini kullandı.

Mekanikten sorumlu 12. sınıf öğrencisi Gülfem Şen de "Mekanik ekibimiz ile beraber tema entegrasyon süreçlerini tamamladıktan sonra robotumuzun misyonunu belirleyip belirlediğimiz misyonlar çerçevesinde hedef puanlarımızı karşılayan robot tasarımları oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Üç aşamadan oluşan mekaniksel sürecin başarıyla ilerlediğini aktaran Şen, ekibin koordinasyon yetisinin güçlü bir performans için önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

Takımın mühendislik defterinden sorumlu 11. sınıf öğrencisi Şevval Egeli ise yarışmada jüriye sunumu yapılan mühendislik defterini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak takım vizyonuna katkı sağladıklarını kaydetti.

Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robotik takımı Script, Türkiye şampiyonu oldu
Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robotik takımı Script, Türkiye şampiyonu oldu

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Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robotik takımı Script, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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