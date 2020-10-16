Roka'dan araba hediyeli dev kampanya - Son Dakika

Roka'dan araba hediyeli dev kampanya

16.10.2020 10:30

Roka'dan araba hediyeli dev kampanya Van'da yerel marketlerin önde gelen ismi Roka AVM, içerisinde araba ve çeşitli hediyelerin yer aldığı alışveriş kampanyası başlattı.

Roka'dan araba hediyeli dev kampanya

VAN - Van'da yerel marketlerin önde gelen ismi Roka AVM, içerisinde araba ve çeşitli hediyelerin yer aldığı alışveriş kampanyası başlattı.

Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Roka AVM yetkililerinden Nihat Avcı, 8 tane şubeyle Van'a hizmet verdiklerini ifade ederek, "Yıllardır prestijiyle, hizmetiyle Van'a mal olan Roka AVM'den müşterilerimiz değişik etkinlikler bekliyordu. Bizde müşterilerimize cevaben böyle bir kampanya başlattık" dedi.

15 Ekim 2020 ile 21 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek olan kampanyada araba dahil çeşitli hediyelerin olduğuna dikkat çeken Avcı, "Bu kampanyamızda bir araba, 8 çamaşır makinesi, 8 buzdolabı, 8 bulaşık makinesi, 8 fırın, 8 televizyon ve 8 elektrik süpürgemiz yer alacak. Çekilişimiz tamamen dijital ortamda, Noter huzurunda olacak" ifadelerine yer verdi.

Her 65 TL alışveriş yapan müşterilerine bir kupon verildiğini belirten Avcı, "Müşterilerimiz alışveriş yaptıkça şansları artacak. Yıllardır müşterilerimize rahat, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda her türlü taze ürünleri sunmaktayız. Müşterilerimiz tereddütsüz bir şekilde marketlerimizde alışveriş yapabilirler. Ben bu anlamda kampanyanın müşterilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Roka'dan araba hediyeli dev kampanya
Roka'dan araba hediyeli dev kampanya
Roka'dan araba hediyeli dev kampanya
Roka'dan araba hediyeli dev kampanya
Roka'dan araba hediyeli dev kampanya

Nihat Avcı, yerel, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Roka'dan araba hediyeli dev kampanya - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek 3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Bayern Münih'in direktörlük teklifini reddetti Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı         
09:51
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi         
08:53
Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı         
07:43
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu         
22:35
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı         
20:41
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 11:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Roka'dan araba hediyeli dev kampanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei