Son Dakika Haberleri: Roket Saldırısında Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu

Roket Saldırısında Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu

48 dakika önce

Suriye'de teröristler tarafından 31 Mart'ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Roket Saldırısında Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu, System.String[]
Suriye'de teröristler tarafından 31 Mart'ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 31 Mart'ta Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit olmuş 1 askerde yaralanmıştı. Gaziantep'te 10 gündür tedavi altında bulunan Niğdeli yaralı asker Halis Sayın şehit oldu. Nişanlı olan şehidin Gaziantep'te yapılacak törenin ardından Niğde'nin Orhanlı kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:41 Kaynak: İHA
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