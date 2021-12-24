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Roma döneminden kalan Makedon Kulesi, Edirne tarihinin anlatıldığı kültür alanı olacak - Son Dakika

Roma döneminden kalan Makedon Kulesi, Edirne tarihinin anlatıldığı kültür alanı olacak

24.12.2021 11:14
Roma döneminden kalan Makedon Kulesi, Edirne tarihinin anlatıldığı kültür alanı olacak

Edirne'de, Roma döneminden kalan Makedon Kulesi, restorasyonunun ardından kentin ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin anlatıldığı kültür alanına dönüşecek.

Edirne'de, Roma döneminden kalan Makedon Kulesi, restorasyonunun ardından kentin ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin anlatıldığı kültür alanına dönüşecek.

Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine şahitlik eden kule, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi" kapsamında restore edilecek.

Roma döneminde kenti çevreleyen surların köşesindeki dört kuleden tek kalan Makedon Kulesi, bir tarih şeridi şeklinde sunum, anlatım ve canlandırmalarla medeniyetlerin izlerini ziyaretçilerine sunacak.

Şehir tarihinin anlatılacağı bilgi panolarının konulacağı kulenin tepe noktasında bir seyir terası oluşturulacak.

Yabancı turistlerin ilgi odağı olması bekleniyor

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine, Makedon Kulesi'nin kentin en önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olduğunu söyledi.

Kulenin Edirne'de eski çağlardan ayakta kalabilen nadir eserlerden olduğunu anlatan Beksaç, "Kulenin hemen yanı başında olan surlar Roma İmparatoru Hadrianus'un kenti kurduğu dönemden kalmadır, yapılan kazılar bunu açıkça göstermektedir. Kule bir başyapıt özelliğindedir. Esasında Edirne surlarını takviye etmek kadar gözlem amacıyla da yapılmış bir yapıdır." dedi.

Kulenin ihtişamlı yapısıyla dikkati çektiğini ifade eden Beksaç, "Gerçekten Edirne'nin dikkatle ele alınması ve korunması gereken bir değeri. Edirne'nin tarihi ve büyük eserlerinden, önemli arkeolojik abidelerinden biri olarak tüm ihtişamıyla karşımızda durmaktadır." diye konuştu.

Prof. Dr. Beksaç, Makedon Kulesi ile ilgili projenin hayata geçirilmesiyle yeni bir turizm destinasyonunun oluşacağını vurguladı.

Makedon Kulesi ve benzeri yapıların yabancı turistlerin ilgisini çektiğini aktaran Beksaç, şunları kaydetti:

"Projenin hayata geçirilmesi Edirne'nin hem kültürüne hem de turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Burası Edirne'nin ruhunun yattığı bir yer, Edirne'nin kalbi. Saraçlar Caddesi'nin bitişinde Zindanatlı mevkisindeki ve içinde bulunduğumuz alandaki surlar, Edirne'nin ne olduğunu bize anlatıyor. Edirne'nin ilk kurulduğu yıllardan beri ayakta kalan ve yapısını çok iyi korumuş bir yer.

Bu yapıların korunması ve geleceğe taşınması Edirne'nin geleceği açısından çok önemli. Hem kültür hem turizm hem de diğer sosyal faaliyetler açısından kule ve surların korunması gerekli. Bu bölge kente turizm açısından büyük katkı sağlayacaktır. Edirne'ye gelen yabancı turistlerin büyük bölümünün öncelikle ziyaret ettiği yerler. Burası aynı zamanda Avrupa tarihine de ışık tutuyor. Avrupa tarihiyle iç içe geçmiş bir yerdeyiz. Yabancı turistlerin öncelikle ziyaret edeceği yerlerden birindeyiz. Ancak tanıtma ve korumayı özenle gerçekleştirmeliyiz."

Makedon Kulesi hakkında

Roma hükümdarı Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surlar üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın, üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı.

1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

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Edirne, Bizans, Turizm, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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