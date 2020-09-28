Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Roma, konuk ettiği Juventus ile 2-2 berabere kaldı.

Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Roma, konuk ettiği Juventus ile 2-2 berabere kaldı.

Başkentteki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi, hakem Marco Di Bello yönetti.

Karşılamanın 30. dakikasında Roma penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Fransız oyuncu Jordan Veretout, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Hakem Di Bello, 43. dakikada bu kez konuk takım lehine penaltı verdi. Penaltı atışını gole çeviren Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının bu skorla sona ereceği zannedilirken, ani gelişen Roma hücumunda Veretout, kendisinin ve takımının ikinci golüne imzasını koyarak ev sahibi takımı yeniden üstün duruma getirdi.

Juventuslu Adrien Rabiot, 62. dakikada rakibine yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, konuk ekibi 10 kişi bıraktı.

Müsabakanın 69. dakikasında gelişen Juventus atağında Danilo'nun sağdan ortaladığı topa iyi yükselen Ronaldo, kafa vuruşuyla maçta bir kez daha skoru dengeledi: 2-2.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, iki takım da birer puanla yetindi. Juventus 4 puana yükselirken, Roma ilk puanını kazandı.

Juventus'un maç kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, müsabakada görev almadı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 00:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı         
22:17
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor         
21:31
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi         
18:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar         
18:00
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor         
13:39
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 01:15:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei