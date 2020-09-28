Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Roma, konuk ettiği Juventus ile 2-2 berabere kaldı.

Başkentteki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi, hakem Marco Di Bello yönetti.

Karşılamanın 30. dakikasında Roma penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Fransız oyuncu Jordan Veretout, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Hakem Di Bello, 43. dakikada bu kez konuk takım lehine penaltı verdi. Penaltı atışını gole çeviren Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının bu skorla sona ereceği zannedilirken, ani gelişen Roma hücumunda Veretout, kendisinin ve takımının ikinci golüne imzasını koyarak ev sahibi takımı yeniden üstün duruma getirdi.

Juventuslu Adrien Rabiot, 62. dakikada rakibine yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, konuk ekibi 10 kişi bıraktı.

Müsabakanın 69. dakikasında gelişen Juventus atağında Danilo'nun sağdan ortaladığı topa iyi yükselen Ronaldo, kafa vuruşuyla maçta bir kez daha skoru dengeledi: 2-2.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, iki takım da birer puanla yetindi. Juventus 4 puana yükselirken, Roma ilk puanını kazandı.

Juventus'un maç kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, müsabakada görev almadı.