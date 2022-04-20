Beyoğlu'nda Roman vatandaşlar iftarda buluştu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Roman vatandaşlar iftarda buluştu

20.04.2022 21:35
Beyoğlu'nda Roman vatandaşlar iftarda buluştu

Beyoğlu Belediyesinin organize ettiği iftar programı Roman vatandaşları bir araya getirdi.

Beyoğlu Belediyesinin organize ettiği iftar programı Roman vatandaşları bir araya getirdi.

Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Beyoğlu sofralarında" adlı iftar programına Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Tasavvuf müziği konserinin ardından akşam ezanıyla orucunu açan davetlilere hitap eden Belediye Başkanı Yıldız, iftar sofralarında sadece bir ekmeği değil aynı zamanda güzel muhabbeti de paylaştıklarını söyledi.

Güçlü Türkiye'ye olan inancın bu akşamki iftar sofrasında bir kez daha pekiştirildiğini belirten Yıldız, "Bu akşam Roman kardeşlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi 2023 Türkiye'sinde de Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklar ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Yakın zamanda Dünya Romanlar Günü'nün kutlandığını hatırlatan Yıldız, Roman kardeşlerle sevgiyi, muhabbeti, dostluğu hem sokakta hem de sofrada paylaştıklarını ifade ederek, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda hep birlikte, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan olarak yolumuza devam edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Alevisiyle, Sünnisiyle tek milletiz ve tek millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Vatanın ne demek olduğunu yaşadığımız şu günlerde çok daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

Beyoğlu'nda Roman vatandaşlar iftarda buluştu
Beyoğlu'nda Roman vatandaşlar iftarda buluştu
Beyoğlu'nda Roman vatandaşlar iftarda buluştu
Beyoğlu'nda Roman vatandaşlar iftarda buluştu
Beyoğlu'nda Roman vatandaşlar iftarda buluştu

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Haydar Ali Yıldız, Türkiye, Beyoğlu, Hasköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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