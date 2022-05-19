Romanya Karadeniz'den Doğalgaz Çıkarma Şartlarını Kolaylaştırdı - Son Dakika
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Romanya Karadeniz'den Doğalgaz Çıkarma Şartlarını Kolaylaştırdı

19.05.2022 12:21
Romanya Karadeniz'den Doğalgaz Çıkarma Şartlarını Kolaylaştırdı

BÜKREŞ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Romanya Millet Meclisi Çarşamba günü Karadeniz'de duraklamış büyük açık deniz petrol ve doğalgaz projelerini yeniden harekete geçirip ülkenin enerji açısından bağımsız olmasını ve sonrasında doğalgaz ihracat eden ülke haline gelmesini sağlamak üzere yeni bir Açık...

BÜKREŞ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Romanya Millet Meclisi Çarşamba günü Karadeniz'de duraklamış büyük açık deniz petrol ve doğalgaz projelerini yeniden harekete geçirip ülkenin enerji açısından bağımsız olmasını ve sonrasında doğalgaz ihracat eden ülke haline gelmesini sağlamak üzere yeni bir Açık Deniz Yasası çıkardı. Açık deniz doğalgaz projelerinin gelecekteki gelirlerinden alınacak vergilerde indirime gidip ihracat kısıtlamalarını kaldıran yeni yasa bu yolla bu projeleri yatırımcılara cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni yasa uyarınca hükümet, vergi ve harçlar yoluyla Karadeniz'den çıkarılan doğalgazın satışından elde edilen gelirin yüzde 60'ını alırken yüzde 40'lık bölüm yatırımcılara kalacak. Yeni yasa, ihracat kısıtlamalarını kaldırıyor, ancak enerji krizi ya da doğalgaz tedarikinde dalgalanmalar yaşanması gibi özel durumlarda doğalgaz satın almada devletin öncelik hakkına dokunmuyor. Yeni yasa, 12 Mayıs'ta Senato'dan onay almıştı. Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca, yeni yasanın Karadeniz'den petrol ve doğalgaz çıkarılmasına büyük bir ivme kazandırarak ülkenin en fazla 5 yıl içinde enerji bağımsızlığını kazanmasını sağlayacağına inandığını söyledi. Enerji Bakanı Virgil Popescu ise yasanın kabulünü Romanya açısından "enerji bağımsızlığına doğru" "en önemli adım" olarak gördüğünü vurguladı.

Popescu, milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Karadeniz'de yatırımlar başladıktan sonra Romanya enerji bakımından bağımsız hale gelecek. Tükettiğimizden daha fazla doğalgaz üreteceğiz ve fazlası yurtdışına gönderilebilecek" ifadelerini kullandı. Amerikan çokuluslu özel sermayeli Carlyle Grubu'nun sahip olduğu Karadeniz Petrol & Doğalgaz şirketi, Romanya'nın açık deniz bölgesindeki üç büyük açık deniz projesinden ilkini işletiyor. Şirket, Haziran ayının sonlarına doğru doğalgaz çıkarmaya başlamayı umuyor ve yıllık 1 milyar metreküplük bir üretim kapasitesi öngörüyor.

Çoğunluk hissesine sahip Avusturya'nın OMV şirketi ve yerel doğalgaz üreticisi Romgaz tarafından kurulan petrol ve doğalgaz grubu OMV Petrom tarafından işletilen Neptun Deep ise daha büyük bir açık deniz doğalgaz projesi ve 2027'nin başlarında üretime başlamayı planlıyor. Romanya'nın Karadeniz'de yaklaşık 200 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. Rusya'dan yaptığı ithalatın yüzde 15,5'ini doğalgazın oluşturduğu Romanya, ulusal tüketimi karşılamak üzere sahip olduğu doğalgaz miktarıyla idare edebilecek az sayıda Avrupa ülkesinden biri konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Karadeniz, Doğalgaz, Romanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya Karadeniz'den Doğalgaz Çıkarma Şartlarını Kolaylaştırdı - Son Dakika


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