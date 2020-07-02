Rona Yırcalı Vali Şıldak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Rona Yırcalı Vali Şıldak'ı ziyaret etti

Balıkesir Valiliği görevine başlayan Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Balıkesir Valiliği görevine başlayan Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

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Yırcalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Rona Yırcalı beraberinde BALYEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yırcalı ile Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Aynı zamanda Dünya Odalar Federasyonu Onursal Başkanı olan Rona Yırcalı, Vali Hasan Şıldak ile görüş alışverişinde bulundu. Vali Şıldak, DEİK'in çalışmaları hakkında Yırcalı'dan bilgi aldığı görüşmenin sonunda Vali Şıldak Rona Yırcalı'ya ülkemizin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.


Vali Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Balıkesir II. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Koray Uygun beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Vali Şıldak'ı ziyaret etti. Ziyarette, II. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Uygun, OSB'nin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Semra Aman Akyürek beraberindeki heyetle birlikte Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Bigadiç Kaymakam V. Mehmet Ali Uzun, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Vali Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Bursa UEDAŞ Genel Müdürü Fatih Danacı beraberinde Balıkesir İşletme Müdürü Musa Yılmaz, Edremit İşletme Müdürü Mehmet Faruk Bozan, Bandırma İşletme Müdürü Barış Toygun, Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce ile birlikte Vali Şıldak'ı ziyaret etti.


Vali Şıldak, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirleriyle bir süre sohbet etti. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 08:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Rona Yırcalı Vali Şıldak'ı ziyaret etti - Son Dakika

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