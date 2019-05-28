Son Dakika Haberleri: Ronaldo Filistin'e gerçekten 1,5 milyon dolarlık yardımda bulundu mu?
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Ronaldo Filistin'e gerçekten 1,5 milyon dolarlık yardımda bulundu mu?

3 saat önce

Türkiye ve dünyada birçok basın kuruluşu Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Filistin'e 1,5 milyon dolarlık yardım yaptığı haberini geçti. Ancak Portekizli yıldızın bağlı olduğu menajerlik şirketi Gestifute her yerde yayılan bu haberin doğru olmadığını açıkladı.

Ronaldo Filistin'e gerçekten 1,5 milyon dolarlık yardımda bulundu mu?, System.String[]
Son haftalarda Türkiye ve dünyada birçok basın kuruluşu Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Filistin'e 1,5 milyon dolarlık yardım yaptığı haberini geçti. Ancak Portekizli yıldızın bağlı olduğu Gestifute menajerlik şirketi her yerde yayılan bu haberin doğru olmadığını açıkladı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo en çok hayranı olan sporculardan biri.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:23 
Türkiye, Filistin, Cristiano Ronaldo, Dünya
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