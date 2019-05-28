Ronaldo Filistin'e gerçekten 1,5 milyon dolarlık yardımda bulundu mu?
3 saat önce
Türkiye ve dünyada birçok basın kuruluşu Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Filistin'e 1,5 milyon dolarlık yardım yaptığı haberini geçti. Ancak Portekizli yıldızın bağlı olduğu menajerlik şirketi Gestifute her yerde yayılan bu haberin doğru olmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:23
Son haftalarda Türkiye
ve dünyada birçok basın kuruluşu Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo
'nun Filistin
'e 1,5 milyon dolarlık yardım yaptığı haberini geçti. Ancak Portekizli yıldızın bağlı olduğu Gestifute menajerlik şirketi her yerde yayılan bu haberin doğru olmadığını açıkladı.
Arjantinli yıldız Lionel Messi
ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo en çok hayranı olan sporculardan biri.
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek
El Sadd'ın yeni teknik direktörü Xavi oldu