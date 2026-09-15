Ronaldo\'nun takımı dağıldı! 90 dakika sahada kaldığı maçta hezimeti yaşadı

Ronaldo'nun takımı Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi bir gece yaşadı. Al Ain, Cristiano Ronaldo'nun da sahada olduğu karşılaşmayı 4-0 kazandı.

AL NASSR 4 GOLLE DAĞILDI

AFC Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Al Ain ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmanın kontrolünü ele geçirerek Suudi Arabistan temsilcisine ağır bir yenilgi yaşattı. Al Ain ilk yarıyı Houssine Rahimi'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda fark giderek açıldı. Houssine Rahimi bir kez daha fileleri havalandırırken Soufiane Rahimi de skora katkı verdi. Karşılaşmanın son bölümünde sahneye çıkan Georgios Giakoumakis, 85. dakikada maçın skorunu belirledi: 4-0.

RONALDO 90 DAKİKA SAHADAYDI

Al Nassr'ın en büyük yıldızı Cristiano Ronaldo karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Portekizli yıldız 90 dakika sahada kalmasına rağmen takımını ağır yenilgiden kurtaramadı. Al Nassr'ın gol bulamadığı gecede Ronaldo da Al Ain filelerini havalandıramadı. 4-0'lık sonuçla birlikte Suudi Arabistan ekibi AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını puansız kapattı.

AL AIN İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Al Ain, ikinci devrede Al Nassr savunması karşısında üç gol daha buldu. Houssine Rahimi 63. dakikada farkı ikiye çıkardı. Soufiane Rahimi 72. dakikada skoru 3-0 yaptı. Son sözü ise 85. dakikada Giakoumakis söyledi ve Al Ain sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

AL NASSR TURNUVAYA PUANSIZ BAŞLADI

Al Nassr böylece AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından puan çıkaramadı. Al Ain ise aldığı 4-0'lık galibiyetle turnuvaya üç puanla başladı. Al Nassr'ın önünde şimdi yeni karşılaşmalar bulunuyor. Verilen maç programına göre ekip 9 Ekim saat 21.00'de Al Draih ile karşılaşacak. Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ise 12 Ekim saat 21.15'te FK Neftçi'yi ağırlayacak.