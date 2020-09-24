Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: LerkendalHakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Islamovic, Holse, AdegbenroAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih Aksoy, Salih...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Lerkendal

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Islamovic, Holse, Adegbenro

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Bakasetas, Bareiro

Sarı kart: Dk. 19 Reginiussen, Dk. 28 Zachariassen (Rosenborg)

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rosenborg ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

11. dakikada Rosenborg, kaleyi hafif sol çaprazdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın vuruşunda meşin yuvarlak barajdan döndü.

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Bareiro'dan önce Rosenborg defansı araya girerek tehlikeyi önledi.

26. dakikada Juanfran ile başlayan atakta Bareiro'nun tek topuyla rakip ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Tzavellas'ın hatasıyla topla buluşan Zachariassen, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Alanyasporlu Caulker son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

45. dakikada Bakasetas'ın rakip ceza sahası dışında çektiği şutta top Rosenborglu oyuncu Reginiussen'den döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Bakasetas'ın şutunda bu kez top az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Aytemiz Alanyaspor, Estonya, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 19:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu
Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
21:33
"Kimsesizler" dizisinde çocuklara yönelik sert ifadelerin kullanılmasına RTÜK el attı         
21:13
Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı         
20:43
Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Galatasaray'da yıldız isim topu ağlara gönderdi! Ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı Galatasaray'da yıldız isim topu ağlara gönderdi! Ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı         
19:46
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı         
09:24
Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 22:22:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei