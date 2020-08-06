Rossiya Airlines: "Rusya'dan Türkiye'ye gelen uçakların doluluk oranı yüzde 100" - Son Dakika

Rus havayolu şirketi Rossiya Airlines'in yöneticisi Sergey Starikov, Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı uçuşların yeniden başlamasının ardından şu ana kadar tüm uçuşların yüzde 100 doluluk oranıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tüm dünyada hızla yayıldıktan sonra ülkeler arası hava trafiği durduruldu. Korona virüs salgınında normale dönüş kapsamında Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı olarak uçuşların 1 Ağustos itibarıyla başlatılması kararlaştırılınca Rus turistler Türkiye'ye akın etmeye başladı. Özellikle Ege ve Akdeniz'e Rusya'dan havayolu taşımacılığı yapan Rossiya Airlines'in yöneticisi Sergey Starikov, uçuş güvenliğinin karşılıklı olarak arttırıldığını açıklayarak detaylar hakkında bilgi verdi. Türkiye ile Rusya'nın ortak çalışmaları neticesinde önlemlerin arttırıldığını ifade eden Starikov, havaalanlarına kurulan kameralar ile yüksek ateşli yolcuların tespit edildiğini ve doğrudan sağlıkçılar tarafından söz konusu yolcunun gözetim altına alındığını aktardı. Starikov gözetim altına alınan yolcunun testlere tabi tutulduğunu ve uçuşa alınmadığını belirtti.

"Uçakların doluluk oranı yüzde 100"

Rossiya Airlines'in yöneticisi Sergey Starikov, Rus turistlerin Türkiye seyahatlerinden sonra uçakta bilgilendirme formunu doldurduklarını, ayrıca havayolu şirketi tarafından yolcunun sağlık bilgilerinin merkezi sisteme kaydedildiğini ifade etti. Starikov yolculara uçaklarda broşürler dağıtılarak korona virüse karşı bilgilendirildiklerini belirtirken, yolcuların kesinlikle uçakta maske kullanması gerektiğini ve aksi yönde davranan yolcuların güvenlik güçlerine bildirildiğini dile getirdi. Starikov ayrıca Moskova'nın yanı sıra 10 Ağustos itibarıyla Rusya'nın St. Petersburg şehrinden de uçuşları başlatacaklarını açıklayarak, şu ana kadar tüm uçuşların yüzde 100 doluluk oranıyla gerçekleştiğini aktardı. - MOSKOVA