Rot arızası yapan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Rot arızası yapan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da seyir halindeyken rot arızası yapan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara Karayolu Topakkaya Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şammaz Ş. idaresindeki 68 EE 178 plakalı Tofaş marka otomobil, Aksaray istikametine seyir halindeyken rot arızası yaptı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken kontrolden çıkan yoldan çıkarak refüjde takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Mücahit Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.