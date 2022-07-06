RTÜK Duyurdu: Konya'da Doktor Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Yayın Yasağı Kararı Alındı - Son Dakika
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RTÜK Duyurdu: Konya'da Doktor Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Yayın Yasağı Kararı Alındı

06.07.2022 19:16
RTÜK Duyurdu: Konya'da Doktor Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Yayın Yasağı Kararı Alındı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir” açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

RTÜK, sosyal medya hesabından Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi ile ilgili yayın yasağı kararı alındığını duyurdu. RTÜK'ün açıklaması şöyle:

"Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir."

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Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Şehir Hastanesi, Konya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK Duyurdu: Konya'da Doktor Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Yayın Yasağı Kararı Alındı - Son Dakika
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