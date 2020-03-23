RTÜK, "Tele 1" hakkında inceleme başlattı - Son Dakika
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RTÜK, "Tele 1" hakkında inceleme başlattı

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz.

RTÜK,

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, " Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık." ifadesini kullandı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hızlı şekilde ortaya konulan uzaktan eğitim modelinin dünyadaki örneklerinin ötesinde çocuklara televizyonlar aracılığıyla verimli bir şekilde ulaştığını belirtti.

Ancak milli dayanışmanın çok ileri seviyede olması gereken bu günlerde maalesef bazı yayın organlarında durumdan vazife çıkararak içlerindeki kötü niyetlerini ortaya dökenlerin olduğunu üzülerek gördüklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz. Bunun son örneğini Tele 1'de gördük. Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir."

Ebubekir Şahin, Can Ataklı, TV, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:22 Kaynak: AA

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