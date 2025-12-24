RTÜK Kısmetse Olur\'a cezayı kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Prime Video'da yayınlanan "Aşkın Gücü" adlı yarışma programına, kadınları aşağılayıcı ve istismar edici içerikler barındırdığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi. Kurul, programın katalogdan çıkarılmasına da hükmetti.
RTÜK Üst Kurulu'nun toplantısında ele alınan programda; cinsiyet rollerinin katı ve klişe kalıplarla sunulduğu, kadınların baskı altına alınmasının meşrulaştırıldığı ve karar alma süreçlerinden dışlanmasının olağan gösterildiği belirlendi. İncelemede, kadınların belirli davranış kalıplarına zorlandığı içeriklerin yer aldığına dikkat çekildi.
Kurul değerlendirmesinde, programda kadınların bedensel, duygusal ve psikolojik yönleriyle bir meta gibi sunulduğu ifade edildi. Kadınların duygusal durumlarının reyting ve ilgi çekme amacıyla istismar edildiği, erkekler arasındaki rekabette ise bir "ödül" ya da "araç" konumuna getirildiği vurgulandı.
RTÜK, söz konusu yayının 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü ihlal ettiğine karar verdi.
Belirlenen ihlal nedeniyle Prime Video'ya yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanırken, "Aşkın Gücü" adlı programın platformun yayın kataloğundan çıkarılmasına da karar verildi.
