RTÜK Kısmetse Olur\'a cezayı kesti

24.12.2025 16:12
RTÜK, Prime Video'ya "Aşkın Gücü" adlı yarışma programında "kadınları aşağılayıcı ve istismar edici" içerikler nedeniyle yüzde 3 idari para cezası ve programın katalogdan çıkarılması cezası verdi. Programa, platform üzerinden erişim sağlanamayacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Prime Video'da yayınlanan "Aşkın Gücü" adlı yarışma programına, kadınları aşağılayıcı ve istismar edici içerikler barındırdığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi. Kurul, programın katalogdan çıkarılmasına da hükmetti.

CİNSİYET KALIPLARI VE KADINLARA YÖNELİK BASKI

RTÜK Üst Kurulu'nun toplantısında ele alınan programda; cinsiyet rollerinin katı ve klişe kalıplarla sunulduğu, kadınların baskı altına alınmasının meşrulaştırıldığı ve karar alma süreçlerinden dışlanmasının olağan gösterildiği belirlendi. İncelemede, kadınların belirli davranış kalıplarına zorlandığı içeriklerin yer aldığına dikkat çekildi.

KADINLAR NESNELEŞTİRİLDİ

Kurul değerlendirmesinde, programda kadınların bedensel, duygusal ve psikolojik yönleriyle bir meta gibi sunulduğu ifade edildi. Kadınların duygusal durumlarının reyting ve ilgi çekme amacıyla istismar edildiği, erkekler arasındaki rekabette ise bir "ödül" ya da "araç" konumuna getirildiği vurgulandı.

6112 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

RTÜK, söz konusu yayının 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü ihlal ettiğine karar verdi.

YÜZDE 3 PARA CEZASI

Belirlenen ihlal nedeniyle Prime Video'ya yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanırken, "Aşkın Gücü" adlı programın platformun yayın kataloğundan çıkarılmasına da karar verildi.

Kaynak: ANKA

