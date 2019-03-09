Son Dakika Haberleri: Ruhani, Ayetullah Ali Sistani ile Görüşecek

Ruhani, Ayetullah Ali Sistani ile Görüşecek

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'a yapacağı ziyarette Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile görüşecek.

Ruhani, Ayetullah Ali Sistani ile Görüşecek, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'a yapacağı ziyarette Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile görüşecek. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 16 Mart'ta Irak'ta bir ziyaret gerçekleştirecek. İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, yaptığı açıklamada, Ruhani'nin Necef kentinde Irak'taki Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile görüşeceğini belirtti. Öte yandan, Ruhani başkent Tahran'da bugün Irak'ın yeni Büyükelçisi Saad Kandil'in güven belgesini teslim alarak, Bağdat ile Tahran'ın ilişkilerinin çok güçlü olduğunu vurguladı. İki millet arasındaki bağların söz konusu ilişkileri geliştirmek için önemli olduğunu belirten Ruhani, Irak'a ziyaretinin iki ülke arasında önemli anlaşmalara imza atmaya vesile olacağını kaydetti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, İran, Irak, Ayetullah Ali Sistani, Güncel
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