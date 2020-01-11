Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi - Son Dakika
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Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdükleri için özür diledi.

Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdükleri için özür diledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede İran'ın Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ruhani, Ukrayna halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ruhani, 176 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle ilgili İran adına özür diledi. Ruhani, trajedinin, ülkesinin hatalı eylemleri yüzünden meydana geldiğini tamamen kabul ediyor." ifadelerine yer verildi.

İran yetkililerinin, uçağın düşürülmesinde suçlu olan kişileri sorumlu tutacağı belirtilen açıklamada, "Zelenskiy, olayda hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarına ait cesetlerin en kısa sürede ülkesine gönderilmesi gerektiğini vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının İran'a olayla ilgili tazminat şartlarını içeren nota vereceği kaydedildi.

Uçak füzeyle vuruldu

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının seyir füzesi olarak algılandığını söylemişti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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