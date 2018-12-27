Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız İşyerlerine Son Uyarı

Ruhsatsız İşyerlerine Son Uyarı

1 saat önce

İzmit Belediyesi, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerine son kez uyarı yapıldı.

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İzmit Belediyesi, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerine son kez uyarı yapıldı.

Denetimlerin son hızla devam ettiği belirten İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, " Şehrin dört bir yanında denetimlerimiz devam ediyor. Yaptığımız denetimlerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen işyerleri ruhsat alıncaya kadar ticaretten men ediliyor. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak çok da zor değil. Kurallara uygun olduktan sonra belediye olarak vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterip cezalı duruma düşüp, ticaretten men edilmenin maddi kaybı ruhsat almaktan daha ağır" dedi. Ergin, 1 Ocak'tan sonra ruhsat harçlarında artış olacağını bu sebepten vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar acele etsinler" dedi.

İzmit'te halen 8 bin 200'e yakın ruhsatlı işyeri bulunuyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:58 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
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