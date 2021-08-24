RUS FİLMLERİ HAFTASI 'BÜYÜK VATAN SAVAŞI'NIN 80. YIL DÖNÜMÜNDE KADIKÖY'DE BAŞLADI - Son Dakika

RUS Filmleri Haftası, Sovyetler Birliği'nin 'Büyük Vatan Savaşı'nın 80. yıl dönümünde, İstanbul Rusya Başkonsolosluğu ve Mosfilm'in katkılarıyla Kadıköy, Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikle başladı. Film haftası, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

Rus Filmleri Haftası, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinliğe gelenler fotoğraf sergisini gezdikten sonra "Bir Asker Destanı" filmini izledi. Etkinliğin açılışına, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi-Zada, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar katıldı. 29 Ağustos'a dek sürecek etkinlikte, Mosfilm'in seçkisi olan en iyi savaş filmleri Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

"BİRKAÇ NESİL İNSANIN HAYAT VE YÜREKLERİNDE DERİN VE SİLİNMEZ BİR İZ BIRAKTI"

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov yaptığı açılış konuşmasında, "Bu etkinlik için Mosfilm, Meşhur Sovyet ve Rus yönetmenlerinin kendi branşında klasik sayılan ve hem ülkemizde hem yurt dışında geniş olarak tanınan Türkçe altyazılı yedi film tahsis etti. Film haftasının ana konusunu da biz bu sene 1941-1954 Büyük Vatan Harbi'nin başlamasının 80. yıl dönümüne adadık. Bizim milli tarihimizdeki en kanlı olan bu savaş, Rusya ve Sovyetler Birliği'ne giren diğer ülkelerdeki birkaç nesil insanın hayat ve yüreklerinde derin ve silinmez bir iz bıraktı" dedi. 2. Dünya Savaşı'nda en büyük can kayıplarını Sovyetler Birliği'nin verdiğini söyleyen Buravov, "Nazi Almanyası'nın savaş ilan etmeden SSCB'ye saldırısının tarihi olan 22 Haziran 1941, tarihiminizin en acı sayfalarından biri olmuş ve ülkemizde Anma ve Keder Günü ilan edilmiştir" şeklinde konuştu.

"BU ETKİNLİĞİN AYRI BİR ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Etkinliğe ev sahipliği yapmanın büyük bir gurur ve onur olduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise, "Geçmişte yaşananan trajedilerden gerekli derslerin çıkarılmasının, tekrar aynı hatalara düşülmemesi için en önemli şart olduğu bilinciyle Rusya Federasyonu'nun düzenlediği bu etkinliğin ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ETKİNLİK İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNACAKTIR"

Etkinlik başlamadan önce konuşan Andrey Buravov şunları söyledi: "Bu faaliyet hem o savaş dönemiyle ilgili savaş filmlerini gösteren bir sinema haftası olacak. Hem de Rus ve Sovyet arşivlerinden derlenmiş bir fotoğraf sergisini de açmış bulunuyoruz. Bu bizim için önemli bir tarih olduğu için tabii çok duyguluyuz ve böyle güzel bir etkinlik düzenleyebilmemizi sağlayan Türk partnerlerimize de ayrıca şükranlarımızı belirtmek istiyoruz. Ülkelerimiz 2 komşudur. Asırlarca birlikte birlikte yaşadık ve yaşayacağız da. Ortak büyük bir tarihimiz var. Zengin ilişkilerimiz var. Çeşitli alanlarda bunu ilişkiler gelişiyor ve ümit ediyoruz ki bu bizim düzenlediğimiz etkinlik bu ikili ilişkilerimizin gelişmesine katlıda bulunacaktır."