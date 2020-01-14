Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2... - Son Dakika

Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2...

6 saat önce

Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2 balıkçının cesedine ulaşılarak çıkarıldı.

Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2..., System.String[]

Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2 balıkçının cesedine ulaşılarak çıkarıldı. - İSTANBUL

Ali Coşkun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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