Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2... - Son Dakika

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Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2...
6 saat önce
Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2 balıkçının cesedine ulaşılarak çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2 balıkçının cesedine ulaşılarak çıkarıldı. - İSTANBUL
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