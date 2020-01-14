Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2... - Son Dakika

Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2 balıkçının cesedine ulaşılarak çıkarıldı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti