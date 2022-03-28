Rus milyarder Abramovich'in Kiev'de zehirlendiği iddia edildi - Son Dakika
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Rus milyarder Abramovich'in Kiev'de zehirlendiği iddia edildi

28.03.2022 21:35
Rus milyarder Abramovich'in Kiev'de zehirlendiği iddia edildi

Rus milyarder iş adamı Roman Abramovich'in bu ayın başlarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de katıldığı barış müzakereleri sırasında zehirlendiği iddia edildi.

Rus milyarder iş adamı Roman Abramovich'in bu ayın başlarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de katıldığı barış müzakereleri sırasında zehirlendiği iddia edildi.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rus oligarklarından biri olarak ilan edilen milyarder iş adamı Roman Abramovich ve 2 Ukraynalı barış müzakerecisinin bu ayın başlarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı barış görüşmeleri sırasında şüpheli zehirlenme belirtileri yaşadığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre, Roman Abromovich ile biri Ukraynalı milletvekili Rüstem Umerov olmak üzere toplam 2 Ukraynalı müzakerecinin 3 Mart'ta şiddetli göz ağrısı ve cilt soyulmasına maruz kaldığı belirtildi. Abramovich'e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, saldırının barış görüşmelerini sabote etmek isteyen Rusya'daki muhafazakarlar tarafından düzenlendiği iddia edildi. Yaptırım tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yönetimini devreden Abramovich'in barış müzakereleri ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüştüğü ancak Zelenskiy'nin bu durumdan etkilenmediği aktarıldı.

Haberde, Abramovich ve Ukraynalı müzakerecilerin Kiev'deki toplantının ardından Rusya'nın başkenti Moskova ve Ukrayna'nın Lviv kenti gibi şehirlerde de müzakerelere katıldıkları ve yaşanan olaydan bu yana iyileştikleri ve Ukrayna'daki savaşı bitirmek için müzakerelere devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bağlantılı olduğu iddiasıyla AB ve İngiltere tarafından yaptırıma uğrayan Abramovich'in bir barış anlaşması müzakeresinde rol oynayabileceği ihtimali ile Abramovich'e yaptırım uygulamamasını istediği belirtilmişti.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Kaynak: İHA

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