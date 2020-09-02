Rus milyarderin mega yatı 'Pacific' Kaş'ta - Son Dakika

Sanat koleksiyoncusu ve girişimci iş insanı Rus milyarder Leonid Mikhelson'ın 'Pacific' adlı mega yatı, Antalya Kaş açıklarına geldi. 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega yat, sabah saatlerinde Kaş önündeki koylarda dolaştı. Limana giriş yapmayan yat, ardından Beş Adalar mevkisine doğru yol aldı.

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