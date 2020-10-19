Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Ege Denizi 'nden bugün saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' savaş gemisi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısından önünden geçen Rus savaş gemisi, Nara Burnu 'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' savaş gemisi Çanakkale Boğazı 'ndan geçerek, Marmara Denizi 'ne doğru yol aldı.

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