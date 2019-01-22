Rus Şirketten Kaçırılmaya Çalışılan Uçakla İlgili Açıklama
8 dakika önce
Rusya'nın Surgut şehrinden Moskova'ya giden bir uçağın silahlı bir kişi tarafından kaçırılma girişimiyle ilgili Rus havayolu şirketi Aeroflot'tan yapılan açıklamada, yolcuların güvende olduğunu bildirdi.
Rusya
'nın Surgut şehrinden Moskova
'ya giden bir uçağın silahlı bir kişi tarafından kaçırılma girişimiyle ilgili Rus havayolu şirketi Aeroflot'tan yapılan açıklamada, yolcuların güvende olduğunu bildirdi.
Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçak 14: 55 Surgut Havaalanı'ndan Moskova'da Şeremetyevo Havaaalanı'na giderken bir kişi tarafından kaçırılmak istendi. Uçak havadayken eli silahlı kişi güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Uçak ise Hantı-Mansiysk havaalanına indi. Edinilen bilgiye göre korsanın Surgut'ta yaşayan Pavel Şapovalov isimli Rus vatandaşı olduğu ve daha önce uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Korsanın uçak havadayken silahla kokpite girmeye çalıştığı, sarhoş olduğu ve uçağı Afganistan
'a yönlendirmeye çalıştığı iddia edildi. Korsan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra havaalanında gözaltına alındı.
Yolcularla ilgili açıklama yapıldı
Rus havayolu şirketi Aeroflot tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yasadışı eylem yapan saldırgan gözaltına alındı. Başka bir uçak Hantı-Mansiysk havaalanına gönderilerek yolcuların transferi gerçekleşecektir. Aeroflot çalışanları son zamanlarda bu eylemlere karşı hazırlıklı olması için eğitimlere tabi tutulmaktadır. Şuan tüm şirket personeli ihtiyatlı durumdadır. Havayolu personeli tarafından tüm uçaklar uçuştan önce kontrolden geçirilerek denetlenir" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:23 Kaynak: İHA
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