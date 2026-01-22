Rus Yüzücü Nikolai'nin Acılı Teşhisi - Son Dakika
Rus Yüzücü Nikolai'nin Acılı Teşhisi

Rus Yüzücü Nikolai\'nin Acılı Teşhisi
22.01.2026 14:44
Acılı anne Galina Svechnikov, oğlunu teşhis etti. Cenaze transferi için işlemler sürüyor.

İstanbul Bahçelivler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na gelen anne Galina Svechnikov, yüzücü oğlu Nikolai Andreevich Svechnikov'yı teşhis etti. Acılı anne teşhis sırasında adeta yıkılırken, Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesinin ülkesine transferi için işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov de eşiyle birlikte DNA testi için dün İstanbul'a gelmiş, Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapılmıştı. Cesedin DNA testiyle Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu tespit edilmişti.

Cesedi teşhis eden acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Acılı aile cenazeyi teşhis etmek için bir kez daha Adli Tıp Kurumu'na geldi. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumuna geçti. Burada oğlunu teşhis eden acılı anne Galina Svechnikov'un gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi. Acılı anne Galina Svechnikov ve yakınları işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın ülkesinde toprağa verilmesi için transfer işlemleri sürüyor. Öte yandan araç içinde bulunan Galina Svechnikov'un ağladığı görüldü.

"Annemin konuşacak hali yok"

Aila isimli aile yakını, "Annemin konuşacak hali yok. Hiçbir kelime söyleyemiyor. Cesedin yanında bulunduk. Şu anda cenaze ve transfer evraklarını yetiştirmemiz gerekiyor. Anne cenazeyi görünce kötü oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Rus Yüzücü Nikolai'nin Acılı Teşhisi - Son Dakika

Rus Yüzücü Nikolai'nin Acılı Teşhisi
