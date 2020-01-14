Ruslar görmüş, fener çakıp yola devam etmişler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruslar görmüş, fener çakıp yola devam etmişler - Son Dakika

Ruslar görmüş, fener çakıp yola devam etmişler

6 saat önce

KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı.

KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. aramaların ikinci gününde Türkmenistan uyruklu Begench ovliyaguliyyev'in cesedine ulaşılmıştı. Kayıp Yusuf Coşkun'un aranmasına ise devam ediliyor.

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "Glard 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 2 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere başlatılan arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. 4 gündür süren çalışmalar sonunda bugün İlyas Domaç'ın da cesedine ulaşıldı. Domaç'ın cesedi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar İstanbul Bölge komutanlığı'na getirildi.

İlyas Domaç'ın çocukluk arkadaşı ve arama çalışmaları devam eden Yusuf Coşkun'un kuzeni olan Abdullah Işılak, şunları söyledi:

"Ölenlerin bir tanesi İlyas Domaç çocukluk arkadaşım, Yusuf dayımın oğlu. Şu anda İlyas'ı çıkarttılar otopsi yapıyorlar herhalde, sonra hastaneye götürürler, yarın da gömeriz. Kazayı kısaca anlatayım; Yusuf'un çocukları kurtulduğu için, onlar da benim yeğenim sayılır. Onların bana anlatması şöyle: 'Ağabey biz gemiyi görmedik' diyor. Zaten gece, 6'da falan denize çıktılar. Yusuf ve İlyas, altta kamarada, Yusuf çay içiyor, İlyas ise mutfakta yemek yapıyor. Geminin çarpması ile beraber, 'öyle bir çarptı ki ağabeyö' dedi. Ali ile bir tayfa dışarıda onlar denize düştü. Fatih yukarıda olduğu için ben denize düşmedim, ben kendimi denize attım, kenarlara tutundum çünkü öyle bir çarptı ki bize dönmeye başladık, dedi. Denizde kardeşimi buldum el ele tutuştuk ve Ruslar bize fener çaktılar, gördüler devam ettiler yola dedi. O sırada küçük oğlu Ali ağabeyine 'Ben gidiyorum, affet ağabey' demiş. Ali kendini tamamen bırakmış ama Fatih bırakmadı kardeşini. O ara abim de donmaya başladı diyor Ali, derken yanımıza bir halat düştü diyor. Yanda Samsun'lu bir motor sağ olsun, görüp geliyorlar, halat atıyorlar. Fatih halatı tutuyor, önce kardeşini, sonra Fatih'i yukarı çekiyorlar ve kurtuluyorlar. Ben 50 seneden beri İlyas'ı görüyordum, şimdi böyle görmek istemiyorumö

Ruslar görmüş, fener çakıp yola devam etmişler

Yusuf Coşkun, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:44 Kaynak: DHA
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