Russell Crowe'un acı günü: Benim sevgili yaşlı adamım öldü

Crowe, kötü haberi bir dizi Twitter mesajıyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyunu ve yönetmen "John Alexander Crowe, 13 Mart 1936- 30 Mart 2021. Yeni Zelanda Christchurch'te dünyaya geldi. Coffs Harbour'da, son 25 yıldır yaşadığı evinde son nefesini verdi" diye yazdı.

Russell Crowe , mesajında "Her ne kadar güneş parlasa ve sağanak yağmur azalmış olsa da bugün üzüntüyle dolu. Benim sevgili yaşlı adamım, güzel babam, erkeklerin en naziği öldü" diye yazdı.

Russell Crowe'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi. Russell Crowe'un babası, geçtiğimiz 13 Mart'ta doğum gününü kutlamıştı.