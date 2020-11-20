Rüstem Paşa Camii cuma namazıyla ibadete açıldı - Son Dakika

Erol DEĞİRMENCİ/ - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016'da başlanan restorasyon çalışmaları tamamlanan Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camii, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016'da başlanan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün cemaatle buluştu. Cuma namazına Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi başta olmak üzere Eminönü esnafı ve vatandaşlar geldi. Namaz sonraki çevredeki esnaflar tarafından cemaate ciğer ve pilav ikram edildi.

"TESADÜFEN EZANI DUYDUM, BİZE NASİP OLDU"

Aslan Yılmaz ise alışveriş için Eminönü'nde olduğunu ve caminin açık olmasından dolayı cuma namazını burada kıldığını söyledi. Restorasyon çalışmalarından haberdar olduğunu anlatan 70 yaşındaki Yılmaz, "Hep Eyüpsultan'da kılıyordum namazımı. Bugün de malzeme almaya geldim. İşte tesadüf ezan okundu. Burada abdest aldım namazımı kıldım. Ben çalışmaları duymuştum. Bize nasip oldu bugün burada namaz kılmak. Buraya emek verenlerin hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Oğlu ile tesadüfen ezanı duyduklarını belirten Muttalip Ünlü, "Tesadüfen denk geldim ama sevindim. Çalışmaların olduğunu biliyordum ama yakından takip etmiyordum. tarihi mekanlarda ibadet etmek diğer camilere göre manevi olarak daha iyi hissettiriyor. Sadece camilerin değil bütün tarihi eserlerin restore edilip kazandırılması gerekiyor. Geçmişimizi bileceğiz ki geleceğimize ona göre ışık tutalım" şeklinde konuştu.