Son Dakika Haberleri: Rüstem Paşa Kervansarayı'nda Kazı ve Restorasyon Çalışmalarına Başlanıyor

Rüstem Paşa Kervansarayı'nda Kazı ve Restorasyon Çalışmalarına Başlanıyor

57 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Rüstem Paşa Kervansarayı'nın kazı ve restorasyon çalışmalarına 2019 yılında başlanıyor.

Rüstem Paşa Kervansarayı'nda Kazı ve Restorasyon Çalışmalarına Başlanıyor, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Rüstem Paşa Kervansarayı'nın kazı ve restorasyon çalışmalarına 2019 yılında başlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı'nı yok olmaktan kurtardıklarını, kazı ve restorasyon çalışmalarına 2019 yılında başlayacaklarını belirtti. Başkan Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Turizmle Öne Çıkmak' hedefimize ulaşmak için turizmde büyük çıkış içindeyiz. Bir taraftan var olan varlıklarımızı korurken, diğer taraftan da tescili yapılmamış bazı değerleri ortaya çıkarıyoruz. Geçmişte Osmaneli'nde halk arasında medrese, kervansaray, han gibi isimlerle anılan oldukça geniş bir alana kurulu, ancak taşlarını en az yarısı bina inşaatlarında kullanılmak suretiyle neredeyse yok olma üzere olan tarihi, varlığın kurula tescilini yaptırdık.

Osmaneli Belediyesi tarafından kamulaştırma çalışmaları yapılan ve Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından geçici olarak Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı ismi verilen yapının çok daha önceki dönemlere ait olabileceği kurul tarafından ifade edildi. Yakında üniversite, müze ve belediyemizce kazı çalışmalarına başlayacağımız tarihi yapının gerçek hikayesi de ortaya konulacak" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:04 Kaynak: İHA

Lefke, Bilecik, Osmaneli, Yaşam
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