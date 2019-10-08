Rüştü reçber, tff-uefa futbol gelişim koordinatörü oldu
43 dakika önce
Eski milli kaleci Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:20 Kaynak: DHA
Eski milli kaleci Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.
Türk futbol tarihinde 120 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen isim olan Rüştü Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korudu. Reçber, A Milli Takım'ın 2002'de Dünya Kupası ve 2003'te Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan, 2008'de ise Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.
Tottenham'da Hugo Lloris en az 3 ay yok! Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi