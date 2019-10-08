Son Dakika Haberleri: Rüştü reçber, tff-uefa futbol gelişim koordinatörü oldu
Son Dakika Spor Rüştü reçber, tff-uefa futbol gelişim koordinatörü oldu

Rüştü reçber, tff-uefa futbol gelişim koordinatörü oldu

43 dakika önce

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.

Rüştü reçber, tff-uefa futbol gelişim koordinatörü oldu, System.String[]

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.

Türk futbol tarihinde 120 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen isim olan Rüştü Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korudu. Reçber, A Milli Takım'ın 2002'de Dünya Kupası ve 2003'te Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan, 2008'de ise Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Rüştü Reçber, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:20 Kaynak: DHA
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