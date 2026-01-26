Rüşvet Skandalı: Eski SGK Müdürü ve Müfettişler Tutuklandı - Son Dakika
Rüşvet Skandalı: Eski SGK Müdürü ve Müfettişler Tutuklandı

26.01.2026 12:49
Antalya'da, eski SGK İl Müdürü ve müfettişler rüşvet iddiasıyla tutuklandı. Dava açıldı.

ANTALYA'da denetlemeye gittikleri 2 özel tıp merkezinden 90 bin avro rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan eski Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Selim E. ile iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. hakkında dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 54 sayfalık iddianameye göre, iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ile Murat Ayhan B., 2025 yılı 'Sağlık Sektörüne Yönelik Programlı Teftiş' kapsamında Antalya'da görevlendirildi. İki müfettişe, üç özel hastaneyi denetleme görevi verildi. Müfettişler, 9 Mayıs 2025'te daha önceden tanıdıkları ve danışmanlık şirketi de bulunan eski SGK Antalya İl Müdürü Selim E. ile iletişime geçti. İddianameye göre, 2 müfettiş, Selim E.'ye denetleyecekleri hastanelerin isimlerini verip hazırlıklı olmalarını istedi, müfettişler ile eski il müdürü arasında zımni anlaşma yapıldı. İddianamede, bu anlaşmayla müfettişlerin hastanelerde denetim ve teftişi güçleştireceği, Selim E.'nin de kişisel menfaat karşılığında iş yerlerinin denetimi sorunsuz geçirmelerini sağlayarak, sıkıntılarını çözeceği kaydedildi.

'YANLIŞLIKLA' DENETLEMEYE GİTTİLER

Şüpheli İş Başmüfettişi Erdoğan Ö., ilk olarak görev emirlerinde olmayan ancak Selim E.'nin danışmanlık hizmeti verdiği 2 tıp merkezine gitti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nı arayan müfettiş, bu hastanelere 'yanlışlıkla' gittiklerini ve teftişe başladıklarını söyledi ve bu iki merkezin denetim görevinin kendisine verilmesini sağladı.

120 BİN AVRO TALEP EDİLDİ

İddianamede müfettişlerin, denetim yaptıkları tıp merkezlerinde resmi tutanak düzenlemeden, sözlü uyarılarla işverenleri baskı altına aldığı, tıp merkezlerine eksikliklerin giderilmemesi halinde 45-50 milyon TL idari para cezaları, teşvik iptalleri ve hatta kapatma riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri yönünde uyarılar yapıldığı belirtildi. Müfettişler adına 2 merkezin sahibiyle pazarlık yapan Selim E., "40-40-40 olmak üzere toplamda 120 bin avro istiyorlar. 40 bin müfettişin biri, 40 bin müfettişin biri ve 40 bin de komisyon için" teklifinde bulundu.

GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

İki tıp merkezinin sahibi H.U., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz 2025'te, Selim E.'nin gittiği tıp merkezine gizli kamera yerleştirdi. Selim E., olay tarihinde hastane sahibinin odasında 90 bin avroyu poşet içerisinde teslim aldı. Bu sırada aynı hastane içinde bulunan başmüfettiş Murat Ayhan B.'yi arayan Selim E., "Üstadım şimdi Hidayet Bey'in yanına geldim, emanetinizi aldım. Ben ofise doğru geçiyorum" dediği kayıtlara yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Hastaneden ayrılan Selim E.'ye, aracına binmek isterken Mali Suçlar Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yapıldı. Selim E.'nin elindeki poşetten 90 bin avro çıktı. Selim E.'nin yanı sıra iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. gözaltına alındı. Selim E. savcılıktaki ifadesinde, 90 bin avronun daha önceki danışmanlık hizmetinin karşılığı olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından tutuklanan 3 sanık, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Rüşvet almaya teşebbüs' suçlamasıyla yargılanacak.

Kaynak: DHA

