Son Dakika Haberleri: Rusya 24 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini tekrar uzattı
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Rusya 24 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini tekrar uzattı

6 saat önce

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı olan 24 askeri personelin tutukluluk süresi üç aylığına uzatıldı.

Rusya 24 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini tekrar uzattı, System.String[]
Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı olan 24 askeri personelin tutukluluk süresi üç aylığına uzatıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lefortovskiy Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada, askerler 2 salonda gruplar halinde yargılandı.
Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmalara, tutuklu yakınları sadece kararın açıklanması sırasında salona alındı.
Akşam saatine kadar süren duruşmada mahkeme, 24 Ukraynalı askerin tutukluluk süresinin 3 aylığına uzatılmasına karar verdi.
Askerlerin avukatı Nikolay Polozov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "21 askerin, tutukluluk süresi 24 Ekim, 3 askerin tutukluluk süresi ise 26 Ekim'e kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personel gözaltına alınmıştı.
Lefortovskiy Mahkemesi, bir önceki duruşmada, Ukrayna askerlerinin tutukluluk süresini 24 Temmuz'a kadar uzatmıştı.
Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:26 Kaynak: AA
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