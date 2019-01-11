Son Dakika Haberleri: Rusya: ABD Suriye'de kalmak için bahane arıyor

Rusya: ABD Suriye'de kalmak için bahane arıyor

2 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekiyor gibi görünse de kalmak için bahane aradığı değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: ABD Suriye'de kalmak için bahane arıyor, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekiyor gibi görünse de kalmak için bahane aradığı değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:25 

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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