Rusya: ABD Suriye'de kalmak için bahane arıyor
2 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekiyor gibi görünse de kalmak için bahane aradığı değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD
'nin Suriye
'den askeri birliklerini çekiyor gibi görünse de kalmak için bahane aradığı değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:25
Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor
Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek