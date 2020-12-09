Rusya Antalya Başkonsolosu Rogoza'dan Marmaris Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Oktay, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemine ilişkin Rus turistler için Rusça bilgilendirme kitapçıları, reklam panoları hazırladıklarını belirtti.

Turizm için de işbirliğine hazır olduklarını bildiren Oktay, Rogoza'nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rogoza da Marmaris Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

İlçede yaşayan Rus vatandaşlara yönelik uyarı pankartları hazırlandığını, Rusça anonslar yapıldığını belirterek, bunlar için teşekkür eden Rogoza, "Ayrıca Rusça hazırlanan deprem kitapçığı da önemli bir çalışma. Böyle bir kitapçık Antalya'da bile yok." dedi.

Başkonsolos Rogoza'ya Marmaris Rusya Yardımlaşma Derneği (MARUS) Başkanı Olga Sezgin de eşlik etti.

Ziyarette Oktay ve Rogoza birbirlerine hediye verdi.